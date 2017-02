Hjem Åpner for Øksfjord – Alta

Åpner for Øksfjord – Alta

Det er Finnmark fylkeskommune som melder at Barents Nord AS er tildelt ruteløyve på strekningen Øksfjord- Alta for fem år. – jeg synes det er spesielt positivt for regionen at kollektivtilbudet styrkes, sier konstituert samferdselssjef Jørgen Blix..