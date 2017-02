Hjem Bekymret for nettsikkerheten

Bekymret for nettsikkerheten

I en undersøkelse gjort for Telenor svarer 60 prosent av foreldrene at de er bekymret for barnas sikkerhet på nett. Størst er frykten for eksponering for vold. Fretter følger bekymring rundt barnas generelle sikkerhet ved spredning av bilder og uønsket oppmerksomhet, melder NTB.