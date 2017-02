Hjem Politifolk tviler på reformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse blant 6.000 medlemmer i Politiets Fellesforbund. NTB melder at 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.