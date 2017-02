Hjem Frykter for fiskeindustrien

I undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, der 1.500 innbyggere i Nord-Norge er spurt, svarte 75 prosent i Finnmark at de frykter at ressursene ikke kommer dem til gode, mens 62 prosent av de spurte i Nordland svarer det samme.