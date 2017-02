Hjem Ønsker bedre tone

I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1.500 innbyggere i Nord-Norge, svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må̊ gjøre mer for å bedre forholdet til Russland. I Finnmark, som har grense til Russland, er dette oppfatningen blant 81 prosent.