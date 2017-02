Hjem Flere eldre har inkassogjeld

NTB melder at drøyt 13.000 personer over 66 år har betalingsanmerkninger.Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent.