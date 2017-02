Hjem Frikjenner politiet

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at det ikke bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak, har opptrådt straffbart ved sin håndtering av 37 år gamle Pimsiri Songngams kontakt med politiet. Det har tidligere blitt stilt spørsmål til politiets håndtering av dobbeltdrapet.