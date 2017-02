Hjem Plukket ut Alta IF

Norges Fotballforbund (NFF) og BAMA har plukket ut Alta IF som abassadører for for sunn livsstil hos barn og unge. – NFF er imponert over innsatsen som Alta IF har gjort for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.