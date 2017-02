– Er ingen populær mann i Hammerfest

Med ei uke igjen til nominasjons- og årsmøte i Finnmark SV, bygger det seg opp til en politisk kamp som kan skape sår som ikke leges i valgkampen. Det handler både om posisjoner, men også om politikk der lokallagene i Alta og Hammerfest står på hver sin side.

– Skal jeg være helt ærlig så der det bare å innrømme at jeg ikke er noen populær mann i Hammerfest. Men for meg er verken popularitet eller posisjoner viktigere enn en politikk jeg kan stå for. Derfor har jeg både som fylkespolitiker og lokalpolitiker i Alta vært tydelig på hva jeg og Alta SV mener. Det er helt fair å si fra for de som er uenig med meg, sier leder av Alta SV og partiets nummer én i fylkestinget, Tommy Berg.

To mot en

Arenaen for kampen i Finnmark SV vil bli møtesalen i Alta under års- og nominasjonsmøtet. Der vil det handle både om politikk og personer. Rent politisk har Alta SV tradisjon for å ta kampene om både sykehus og andre lokalitetsspørsmål når årsmøteuttalelsene skal snekres og voteres over. Men mest «krig» blir det nok når nominasjonen skal avgjøres.

Nominasjonskomiteen er samstemt i at Kirsti Bergstø (Nesseby) skal toppe SV-lista til høsten stortingsvalg. Det er imidlertid klare fronter i partiet om hvem som skal danne toppduoen sammen med Bergstø. I Hammerfest SV frykter de at Tommy Berg vil få andreplassen, og dermed en sentral rolle for å kommunisere ut SVs politikk til velgerne. Hammerfest SV har i allianse med Nordkapp SV reist kandidaturet til Johnny Ingebrigtsen som kystens kandidat, og en som kan bli en sterk talsmann for fiskeri og distrikt, to områder hvor Berg beskrives som en motpol.

Etter det Altaposten erfarer skal, Gunnar Milch fra Hammerfest i komiteen ha frontet frustrasjonen på vegne av sine byfrender over Alta-kandidatens påståtte mangler. Milch møtte imidlertid motstand fra leder Pål Gabrielsen (Sør-Varanger) og Randi Holum (Alta), som kom i flertall to mot én og innstilte Tommy Berg på andreplassen.

Sterkt kritisk

Gruppeleder for SV i Hammerfest bystyre, Reidar Johansen, har i ulike sammenhenger uttrykt sterkt skepsis mot Tommy Berg, blant annet i leserinnlegg om båtruter og kommunikasjoner. Det er også på det rene at Tommy Berg etter over mange år har kjempet for at Alta skal få sykehus, ikke har gjort seg særlig populær i Hammerfest. Siste år han også advart mot at en ny stor flyplass i Hammerfest med mål om å ta ned jetfly, vil bli en konkurrent til stamflyplassene Banak og i Alta Luthavn.

– Jeg har ingen kommentar til dette ut over at jeg står for mine meninger, og dersom nominasjonsmøtet mener de ikke er forenlig med en plass høyt på SV-lista, er det greit. Det er slik vårt partidemokrati fuingerer, klargjør Berg.

– Er det korrekt at det er dårlig kjemi både politisk og personlig mellom deg og motkandidat Johnny Ingebrigtsen?

– Vi er politisk uenig i mange saker, men det tror jeg vi begge lever godt med. Jeg nekter å være med på noen skitkasting eller negativt fokus mot Johnny. Vil SV-erne i Finnmark ha meg, må de ta meg med det jeg står for, så enkelt er det.

Takket nei

Overfor Altaposten bekrefter Johnny Ingebrigtsen at det går mot kampvotering mellom han og Tommy Berg neste helg. Ingebrigtsen ga nominasjonskomiteen tidlig beskjed om at han ikke ville utfordre Kirsti Bergstø om topplassen, men at han var klar for en andreplass på lista om partiet ønsket det. Han avviser at kampvoteringen er et tegn på sterk uro i fylkespartiet.

– Med ett år som vararepresentant på Stortinget for Kirsti Bergstø som var i svangerskap , er det ikke naturlig at du får fornyet tillit på toppen av lista?

– Med mitt ja til å stille meg til disposisjon er vel det et godt svar, men det er kun medlemmene i SV som kan fortelle om den jobben jeg gjorde på tinget vurderes som god og gir ny tillit, klargjør fiskeren fra Nordkapp.

I sin posisjon som heltidspolitiker for fylkeskommunen har det stormet rundt Ingebrigtsen. Det både hos samarbeidspartner og ordførerpartiet Ap, hvor sterke krefter ville ha han sparket på grunn av for dårlig tilstedeværelse og påstander om at han var uforberedt i saker han har ansvaret for. Også i Bruer-saken har SV-eren fått sterk kritikk fra ulike hold.