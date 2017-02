Hjem Suveren i Nord-Troms

Det er Våre veger som skriver at Alta-bedriften Anlegg Nord ligger god an i kampen om kontrakten for Nord-Troms. Mesta har i dag kontrakten fram til september. Anlegg nord skal ha 298,9 millioner kroner for jobben, mens nummer to Sveiva ligger 23 prosent høyere.