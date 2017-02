Hjem Fortsatt Sp-opptur

Fortsatt Sp-opptur

Senterpartiet går på en ny meningsmåling fram 2 prosentpoeng siden forrige måned. Samtidig klatrer SV over sperregrensa, mens Venstre ligger rett under. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Aftenposten ar han tror det er distriktspolitikken som trekker for til partiet.