Hjem Nei til fellesrektor

Nei til fellesrektor

Lærerne og foreldrene ved Sandland skole ønsker at det toårige prøveprosjektet med felles rektor ved Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter, skal opphøre. I et brev med kopi til rådmann og ordfører i Loppa, ber de om at så skjer ved slutten av skoleåret, det vil si juni i år.