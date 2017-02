Hjem Tar opp 15 prosent

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) skriver i en rapport at det fanges mellom 88 og 177 tonn innlandsfisk årlig i Finnmark. Utenlandske fiskere står for 15 prosent, noe som tilsvarer mellom 13,2 og 31,8 tonn, melder Fefo, som har bestilt rapporten.