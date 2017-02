Hjem 363.200 tonn poteter

363.200 tonn poteter

2016 ble et godt år for norske potetbønder med en prosentvis økning i volum på nesten 20 prosent sammenlignet med året før. De foreløpige tallene viser at potetavlingen i 2016 endte på 363.200 tonn. Det er 19 prosent mer enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.