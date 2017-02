Hjem Kinesere i hopetall

Kinesere i hopetall

Etter at Norge-Kina-forholdet ble normalisert, strømmer kinesiske turister til Hurtigruten. Normalt har Hurtigruten solgt reiser for rundt 50 millioner kroner i året til kinesere. Konsernsjef Daniel Skjeldam sier til Dagens Næringsliv at han tror tallet kan tidobles.