Alta Sjakklubb gjorde rent bord

Lagkaptein for Alta Sjakklubb, Odd Erling Mikalsen, kan med god grunn være stol av innsatsen under Finnmarksmesterskapet i sjakk, som gikk av stabelen i helga. Alta var favoritter på forhånd, og innfridde.

Alta vant alle sine kamper. Resultatet ble 3.5-0.5 Kirkenes, mens både Samisk og Komsa ble slått 4-0. Med seieren er Alta klar for Nordnorsk lagfinale som går i Tromsø senere. Også Samisk SF er kvalifisert.

- Det eneste laget som greide å ta individuelt poeng mot Alta var Kirkenes. Det unge laget fra østfylket var mesterskapets store positive overraskelse. Det gror godt i Kirkenes, og det trengs for både Vadsø og Hammerfest uteble. Vi hadde håpet å se Hammerfest på startlista, siden Alta og nabobyen har et utmerket samarbeid på sjakkfronten. Men dessverre greide ikke Hammerfest å stille et seniorlag denne gangen, sier Mikalsen i en kommentar til Altaposten.