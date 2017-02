Hjem Vefas får ikke ha massedeponi

Fefo slår fast et brev at Vefas ikke kan få godkjent sin søknad om å etablere massedeponi på Stengelsmoen fordi det planlagte tiltaket er i strid med planene for området. – Vi må trolig gå veien om en omregulering, sier Vefas-direktør Jørgen H. Masvik.