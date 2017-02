Hjem 14,4 millioner i kjøpeutbytte

Coops 24.89 medlemmer i Finnmark får i disse dager utbetalt 14.4millioner kroner i kjøpeutbytte for 2016. – Et betydelig utbytte i antall eiere og utbyttere. Så vi kan si at vi har en mye større medlemsandel enn tidligere, kommenterer Direktør Jan-Ivar Alsén i Coop Finnmark.