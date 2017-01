Hjem Fikk reprimande

Finnmark politidistrikt kunne mandag kveld opplyse at en bil trakk et akebrett etter seg ved Finnmarkshallen. UP stanset bilen. – Det var studenter som mente det de hadde en god ide. Vi synes ikke det, melder politiet. De har gitt en reprimande, med beskjed om at dette ikke er måten å ake på.