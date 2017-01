Hjem Til topps i sklia

Til topps i sklia

Patrick Johannesen ( 5,32 sek) og Sofie Bjørnå (6,59 sek) tok siste stikk under den lokale NM-kvalifiseringen i vannsklie i Nordlysbadet. Det betyr at de skal representere Nordlysbadet under finalen i Steinkjer, opplyser daglig leder Jens Nilsen.