Fjerner forslag om arveavgift

NTB melder at Venstre velger å ikke utrede modeller for arveavgift. – Vi har tatt en runde på det, og funnet ut at stortingsgruppa kan ta initiativet til en slik utgreiing helt uavhengig av programmet, forklarer Venstre-nestleder Terje Breivik til Dagsavisen.