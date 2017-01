Hjem Vil ha nordisk «statsborgerskap»

– Det er på tide at det nordiske samarbeidet går fra å være et rotete og papirløst forhold til å bli et ekteskap og samliv i ordnede former, heter det fra Parlamentarikerne. De foreslår derfor et fellesnordisk personnummer, og onsdag diskuteres forslaget i Oslo.