Opprydningsarbeidet pågår etter at et snøras gikk over E6 og sperret veien over en lengre strekning. Politiet opplyser at ingen er tatt av rasene. Raset gikk mellom 22.30 og 23 tirsdag kveld. – Det er et stort ras midt mellom Stabbursdalen og Lakselv, Kaia Lilleby ved Finnmark politidistrikt til NTB.