Hjem Trafikkulykke i Kautokeino

Trafikkulykke i Kautokeino

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke 1 km nord for Kautokeino. To biler er involvert, melder politiet på twitter. – Personene som befant seg i den ene bilen fremstår som uskadd. Men personene i den andre bilen skal ha behov for ambulansehjelp, opplyser operasjonsleder Anders Bjørke Olsen.