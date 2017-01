Hjem Vil innvilge skilsmisse

Dersom Ap vinner valget kan det bety slutten på tvangssammenslåing. – Hvis noen skulle bli utsatt for tvang av stortingsflertallet, så vil vi sørge for at den lokale viljen blir gjennomført etter et regjeringsskifte, sier kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen i Ap til NRK.