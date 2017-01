Hjem Endres til signalanløp

NRK Finnmark melder at To faste anløp til Bergsfjord for LoppaXpressen, endres til signalanløp fra 1. Ifølge kanalen er det morgenanløpene på mandager og torsdager som endres. Årsaken er lite bruk av dagens avgangene.