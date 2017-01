Hjem Skoleforskjeller i Troms og Finnmark

Skoleforskjeller i Troms og Finnmark

– Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, fastslår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I Troms og Finnmark ligger nemlig over én av tre barneskoler under det nasjonale snittet.