Svømte til land

Rett etter klokken 07.30 ble to personer berget ved Makkaur i Båtsfjord. Mannskapene i fiskebåten fikk problemer og havarerte. De to klarte å svømme i land med redningsdrakter på. – Takk til alle som bidro, sier leder for felles operativ enhet, politiinspektør Lars Blix Olsen.