Styrker busstilbudet

Fra den 22. januar utvides rute 61 med to ekstra avganger alle dager unntatt lørdag. – De to ekstra avgangene vil styrke busstilbudet mellom de to byene, og gi flere reisemuligheter for de reisende. skriver Finnmark Fylkeskommune.