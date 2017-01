Hjem Vil fortsatt stoppe Nussir

– Jeg er helt sikker på at vi klarer å stoppe gruva. Det går ikke an å ignorere Sametinget og samiske rettighetshavere på samme måte som det ble gjort under Alta-aksjonen, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen til NRK.