Hjem Reiselivet lettet

Reiselivet lettet

Reiselivet er lettet over at Ap vil verne deler av havområdet utenfor Lofoten mot oljeleting. Drøyt halvparten av turistene som besøker Lofoten sier olje- og gassutvinning kan være ødeleggende for turismen, forklarer reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Lofoten til Finansavisen.