De første over på DAB

Presis klokka 11.11 slukkes FM-nettet i Nordland. Folk må dermed over på DAB for å høre riksdekkende radio. I løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over – med unntak av flere sendere som er eid av mindre, kommersielle aktører – bli slått av, og det hele startet altså i Nordland onsdag.