6000 konkurs

Thorbjørn Jagland vil ikke ha nikab i skolen, men tror ikke at et forbud er løsningen. Europarådets generalsekretær er skeptisk til et forbud og mener at Høyre gir etter for Frp, skriver Dagbladet. – Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab.