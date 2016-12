Hjem Tre norske på kinotoppen

Ikke siden 1975 har norske filmer hatt et så godt kinoår, skriver NTB. Også i Alta er det norske filmer som har slått best an – Børning 2, Snekker Andersen og Kongens Nei topper lista. De har alle rundt 2.000 besøk ved Aurora Kino Alta.