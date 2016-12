Uvær skapte trøbbel

Ikke siden Flåklypa-året 1975 har det vært et så godt år for norske filmer på kino. Norske kinofilmer har hatt tre millioner besøkende i 2016. – De siste ti årene har besøk på norske filmer ligget mellom to og 2,5 millioner sier Guttorm Petterson i Film & Kino til DN.