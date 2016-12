Hjem Spår høyere oljepris

Spår høyere oljepris

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og et knippe andre analytikere spår en snittpris på 58,2 dollar fatet for nordsjøolje neste år, mot årets 55,2. Det skriver Finansavisen, som har spurt 15 oljeeksperter om sine spådommer for det kommende året.