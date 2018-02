Odin får sjansen i spansk proffritt

New Articles

– Ganske utrolig å få en invitasjon til å bli med på et profflag, sier kvibyværingen på telefon fra Tromsø, der han studerer energi, klima og miljø.

Serbisk lag

Fra relativt kjølige Tromsø går turen kommende torsdag til Spania for å sykle for det serbiske laget Dare Gaviota, som er ganske så internasjonal med både serbiske, spanske, norske og nederlandske syklister. Turen går til Vuelta Ciclista Murcia, ikke langt fra Alicante.

– Her blir nok en liten språkbarriere, men det fikser vi, smiler Odiin, glad for å få litt varme i kroppen og en utfordring av de sjeldne.

– Har du grunntreninga i orden for å være med på dette? Det er ikke leke-syklister på startstreken her?

– Grunnlaget og forberedelsene kunne åpenbart ha vært bedre når man skal sykle 200 kilometer mot toppsyklister i verden, men jeg kan nesten ikke la dette gå fra meg.

– Er det penger i å sykle for Dare Gaviota.

– Nei, det vanker nok ikke lønn, men både reise, opphold, sykkel og annet utstyr er dekket, så det blir en spennende helg. Jeg treffer laget først på torsdag, så det er ikke mer tid av veien før rittet er på lørdag, sier Foldvik, kvibyværingen som har bakgrunn fra skisporten, før han for fem år siden kastet seg på sykkelen for alvor. Det har gått svært så bra.

– Jeg har jo trent en del i Spania, blant annet på Mallorca, men det har vært mye for å få et avbrekk. Nå er det alvor, sier Odin, med glimt i øyet. Han må nesten klipe seg i armen for å skjønne at han denne uka reiser fra Tromsø til Spania, bare en uke etter at han fikk telefonen og spørsmålet som å sykle for et profflag.