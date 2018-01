Veteranen stengte buret

New Articles

Alta IFs rekruttlag har denne helga oppholdt seg i Harstad og Lødingen. Lørdag møtte det purunge Alta IF-mannskapet et mer erfarent Harstad. Hjemmelaget var best i det som beskrives som en ikke altfor velspilt første omgang.

Hjemmelaget var best ut av startblokkene i andre omgang, og ledet med fire mål når det gjensto litt under ti minutter. Da stengte veterankeeper Ken Ingebrigtsen buret fullstendig, og rekruttene vant den siste perioden 7-0 og kunne juble for to nye poeng.

– Mange var gode og Stian Parken ble kåret til Alta 2 sin beste spiller. Sigve Pettersen Åkerøy fikk akkurat den debuten han kunne drømt om på herrelaget og bakerst drev veteranmålvakt Ken Ingebrigtsen Harstad sine unggutter til fortvilelse i andre omgang. Vi er bedre trent enn Harstad og mange av de spillerne som trener fast med herrelaget har tatt store steg denne sesongen på tross av sin unge alder, meldte klubben på sine Facebooksider lørdag kveld.

Andreas Bjørkmann og Stian Parken scoret begge seks mål hver. Ole Kristian Lillemoen (5), Håkon Lillemoen og Bjørn Tore Mathisen (4), Sigve Pettersen Åkerøy (2) og Eivind Kvivesen Johansen (1) satte inn de øvrige scoringene.

Søndag ble det noe tøffere mot Lødingen, som før sesongen hadde ambisjoner om å vinne avdelingen. Vertene vant 27-20 i Lødingenhallen. BUL leder avdelingen med 8 seiere og to tap, mens TSI følger etter med full pott etter sju kamper. Alta 2 har sju seiere og to tap, og innehar tredjeplassen for øyeblikket.