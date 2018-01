To nye TSI-utklassinger

New Articles

TSI - BUL 17-38:

TSI2 - BUL 2 16-21:

Lørdag tok BUL to oppskriftsmessige seiere over TSIs håndballdamer. Søndag ble det to nye utklassinger og BULs førstelag fortsetter som ubeseiret og overlegne i 3. divisjonen, mens BUL 2 seiler opp som en sterk utfordrer til sølvet.

Først tok rekruttlaget nok en sterk seier da de slo TSI 2 med fem mål, før BUL viste styrke mot sin største konkurrent om seriemesterskapet. 38-17-seieren viser alle hvem som er sjef i avdelingen, og øyner nok muligheten for å gå ubeseiret gjennom resten av sesongen.

– Hentetur!!! 8 av 8 poeng blir med hjem til Alta og vi fortsette som det eneste ubeseira lage i avdelinga. I dag utklasse vi TSI 1 med hele 21 mål og ikke nok med det, rekruttjentan knuste dem også i går med 9 mål. Neste helg e det ny Tromsøtur med @bul_handballherrer, da står @thkrekrutt for tur og vi e klar for en ny hentetur, oppdaterer de på sin Instagram.

