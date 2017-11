Gikk i strupen på Alta-politikerne

New Articles

Under dagens helsefaglige konferanse i regi av tverrpolitisk utvalg i Hammerfest gikk Olav Gunnar Ballo i strupen på både postkortaksjonen, Alta-politikerne og virkelighetsforståelsen i hjembyen. iFinnmark streamet konferansen på Arktisk kultursenter, der Loppas kommuneoverlege var krystallklar på at Alta er på ville veier i sin strategi for bedre tjenester, blant annet akuttjenester og fødeavdeling.

– Neglisjeres

– Primærhelsetjenesten blir grovt neglisjert, der bare fire av seks helsesøstre er på plass. Jeg har jobbet som fastlege i Alta og vet at det ikke er til å holde ut. I stedet for å jobbe med det de har ansvar for, er politikerne opptatt av alt annet. De er kontinuerlig opptatt av tjenester de ikke har ansvar for, sa Ballo, som fikk svært god respons fra salen.

Alta-modellen

Ballo trakk linjene tilbake til starten for den såkalte Alta-modellen, til 1. februar 1977 da doktor Jan Ivar Kvamme igangsatte arbeidet de hadde jobbet med i flere år, et arbeid som ble videreført av Daniel Haga.

– Alta var en foregangskommune i arbeidet med å bygge opp tjenester utenfor sykehusene helt fra begynnelsen av 1970-tallet. Det er dette man nå risikerer å rive ned, mente Ballo, som minnet om at det var Daniel Haga som ledet akuttutvalget som foreslo færre sykehus og fødeavdelinger.

Ballo mente det ikke fantes eksempler på at noen har omkommet som et resultat av helsetransporter til Hammerfest.

– Når man leser Altaposten skulle man tro det skjedde hver dag, mente Ballo

Ansvarlig politikk

Han forsto at småpartier som ikke har ansvar i posisjon jobbet for en håpløs og urealistisk strategi for å få nytt sykehus, men mente at dette ikke var holdbart at partier som Ap og Høyre drev på denne måten.

– Jeg vet jo at Alta Ap i sitt program for denne perioden har en helsepolitikk som er i tråd med det som Finnmark Ap forfekter og i tråd med nasjonale retningslinjer, sa Ballo, som har fortid fra helseutvalget til Alta Ap. Den siste tiden har de i stedet vært en del av et enstemmig kommunestyre som krever utredning av akuttsykehus.

– I en situasjon der vi nå får økt antall sykehussenger fra ni til 20 og trenger flere indremedisinere til nærsykehuset, er man i Alta opptatt av tomt til et nytt sykehus i støysonen ved flyplassen, sa Ballo, og siktet til at Alta kraftlag er stilt tomt til disposisjon ved Altagård.

– Det er ikke en i styret til Finnmark legeforening som støtter Alta, var den klare beskjeden.

– Manet til samarbeid

Ballo manet Alta til å samarbeide solidarisk med resten av Finnmark for å få best mulig helsetjenester.

– Det viktigste er hva som skjer i primærhelsetjenesten, der folk bor. Vi kan ikke satse på at det daler ned spesialister fra himmelen.

Til Altaposten sier Ballo at han valgte å tale rett fra levra under konferansen.

– Jeg mener Alta-politikerne skaper unødvendig uro. Jeg har fortsatt bostedsadresse i Alta og føler meg helt trygg på helsevesenet, sier Ballo, på vei tilbake til Øksfjord.

– Politikerne må begynne å framsnakke tilbudet som bygges opp og se Finnmarks helsetilbud under ett, sier han til Altaposten.

Helsekonferansen i Hammerfest inneholdt foredrag om ståa i helsevesenet i Finnmark, der både ambulanseberedskap, fødesituasjonen og indremedisin-situasjonen var tema, i tillegg til en rapport fra pasientombudet.