– Svein Ove er som alltid genial

New Articles

I helga ble Nilut cup arrangert for 24 året, og de regjerende mestere i Nagirvare Lunttat tok seg helt til finalen nok en gang. Motstander var Johansens utvalgte. To scoringer av turneringens toppscorer Svein Ove Thomassen og ett av Runar Overvik sørget for at Johansens utvalgte tok sin første gullmedalje. Johan Ante Logje scoret Nagirvares trøstemål.

– Det er selvsagt artig å vinne. Det er fjerde året Johansens utvalgte deltar på Nilut. For to år siden tapte vi bronsefinalen, i fjor vant vi bronsefinalen. Så det er artig at vi endelig lykkes og får seiern i boks. Spesielt siden vi spilte oss såpass opp, for vi slet litt i gruppespillet med ett tap og en uavgjort, men vi ble mer samspilte for hver kamp, sa lagleder Aleksander Johansen i Johansens utvalgte til A-sporten.

– Vi får inn Andreas Markussen i dag som lyser på banen, og så har vi jo Svein Ove Thomassen som alltid er genial. Mats Jørgen Masvik kommer inn i laget og er en klippe i forsvar. Hele laget er rett og slett fantastisk bra sammen i dag.

Svein Ove ble toppscorer med sine 13 nettsusere, mens Nagirvares Dag Andreas Balto ble kåret til turneringens beste herrespiller.

Priser:

I dameklassen var det Troms-laget PSG som stakk av med seieren etter å ha vunnet 4-3 over Buldoser. PSG leder 4-0 til pause, men Buldoser kjempet seg inn i kampen etter scoringer av Lena Romsdal Moe, Vårin Bjørnnes Hågensen og Josefine Haugen.

Beste spillere Nilut Cup 2017:

Herrer:

Dag Andreas Balto, Nagirvare lunttat



Damer:

Elin Beate Løvstad, PSG

Toppscorere:

Herrer:

Svein Ove Thomassen, Johansen's utvalgte - 13 mål



Damer:

Mona Ophus Johannessen, PSG - 12 mål