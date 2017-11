Krever registrering av alle fisketuristbedrifter

New Articles

Det vil si alle som er registrert i merverdiavgiftsregisteret, som tjener mer enn 50.000 kroner brutto per år og som disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister, eller som har båt som de tar med turister i, for å fiske.

I en pressmelding fra fiskeridirektoratet heter det at:

"Registreringen skjer ved at søknad med nødvendige opplysninger sendes Fiskeridirektoratet. Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert"

Registreringspliktige virksomheter skal:

- Rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned.

- Informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder om omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.

En egen forskrift, som regulerer hvordan rapporteringen skal skje, er på høring.

Per i dag kan ikke andre virksomheter registreres enn de som er nevnt som merverdiavgiftspliktige, tjener mer enn 50.000 og som har fartøyer, men høringen åpner for at også andre skal kunne registreres frivillig.

Ifølge pressemeldingen gjelder reglene fra første januar neste år også hvor mye fisk fra sportsfiske man kan ta med seg ut av Norge. I utgangspunktet kan den enkelte ta med seg 10 kilo innenfor en periode på 7 dager, men den som fisker i regi av en registrert virksomhet vil kunne ta med seg inntil 20 kilo.