Parkeringsproblemet i Romsdal kan løses

Kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett peker imidlertid på at prosjektet skal gjennom flere hindre før eventuelt kommunen ha en løsning på tilbakevendende problemer med for lite parkeringsareal i Romsdal for utfarten. Erdal er ikke avvisende til at Alta kommune kan overta det midlertidige lagringsarealet når 420 kV-linja står ferdig og Statnett ikke lengre har bruk for arealene. Etter endt bruk er Statnett pålagt å tilbakeføre arealene mest mulig slik de var før de ble tatt i bruk.

– Statnetts interesser strekker seg til anleggsperioden, og kan kun tilrettelegge lagringsareal for midlertidig bruk. Om våre lagringsplasser skal videreføres til annen permanent etterbruk parkering må det formelt behandles etter annet lovverk, i dette tilfellet Plan og bygningsloven, forklarer kommunikasjonssjefen.

Kommunen interessert

På et folkemøte for Alta øst med tema rullering av arealplanen, ga fagsjef Hallgeir Strifeldt i Alta kommune uttrykk for at kommunen er interessert i arealene til flere av lagringsplassene som statnett etablerer i og rundt Alta. For lagringsarealene i Dalen kan imidlertid et skifte av lokalitet bety at det blir mindre interessant. Årsaken er at arealet kommer lengre fra eksisterende vei og løype.

Årsaken til endringen er at Statnett ikke kom til enighet med grunneier for opprinnelig tiltenkt areal, og derfor måtte finne alternativ plassering.

– Statnett tilstreber å komme til minnelig enighet med grunneiere, men i dette tilfellet kom vi ikke til enighet med grunneier for tidligere planlagt lagringsområde, og landet derfor på nytt område merket på kartet B103c, sier Berit Erdal.

Bestemmer oppstart til våren

Hun forteller at styret i Statnett våren 2016 ga oppstartsvedtak frem til Skillemoen. Samtidig ble det gjort vedtak om oppstartsutsettelse på siste strekk fra Skillemoen til Skaidi. Beslutningen om linja skal videreføres til Skaidi er utsatt til våren 2018 hvor det skal tas beslutning om videre framdrift.

– Alle avtaleinngåelser på strekningen fra Skillemoen til Skaidi ble derfor stanset. Får vi oppstartsvedtak til våren så vil arbeidet gjenopptas, påpeker kommunikasjonssjef Erdal.