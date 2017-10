Gresskar som skiller seg ut

* halloween har sin opprinnelse fra England og Irland. Ifølge folketroen kunne de døde ferdes fritt allehelgensaften. De reiste rundt i store følger, som ble kalt åsgårdsrei, sammen med nisser, alver og annet skrømt. I både Irland og England var det vanlig at ungdom gikk i maskerte åsgårdsreier mellom gårdene.

Han deler gledelig noen tips for deg som vil avansere som gresskarutskjærer.

– Det kan være til folk som ikke har tid, eller når barna ser at vi har kulere gresskar enn de foreldrene greier å lage, sier han og ler.

Det kan være greit å være klar over at alle gresskar har én side som er litt styggere enn de andre, da de ligger på bakken og vokser.

Selv har han også en ananaskniv, med bøyd blad, som er perfekt til å hule ut gresskaret med. Fyrstikkhoder til øyepupiller og stiftepistol for «sting» over arr kan også komme godt med.

– Du trenger en gråblyant, en tapetkniv, en liten, skarp kniv, for eksempel på ni cm, og en sleiv til å fjerne innmaten. Og gjerne en liten carvingkniv for detaljer, sier han.

For det første: utstyret.

Lykt av loff

Velg et gresskar som er stort nok hvis du ønsker å lage en litt spesiell utskjæring. De oransje er lettere å skjære ut enn de grønne, som er umodne og hardere. De små gresskarene er også svært harde.

– Ikke la barn skjære ut de små, advarer Nyberg.

Når det nærmer seg halloween, er det ikke sjelden tomt for de oransje fruktene, og det kan være greit å vite at det finnes alternativer. Faktisk skal det ha vært turnips, også kalt fôrnepe (en type hard rotgrønnsak) som opprinnelig ble brukt av irene, der skikken med å skjære ut lykter oppsto.

– Jeg har skåret ut både meloner, rød paprika og formloff, forteller Nyberg.

Han fører kniven med selvsikre bevegelser der han skjærer ut et ondsinnet gresskar som spiser et pyntegresskar.

– Nå har jeg gjort dette i over ti år. De første årene var det mye gresskar av den typen der, sier han, og peker på et helt enkelt mønster, med hull til øyne, nese og munn.

Senere har han hentet inspirasjon på nettet, spesielt på Instagram og YouTube, og laget en rekke kreasjoner.

– Det mest spesielle var kanskje da jeg fikk tak i 30 kilo store gresskar. Da lagde jeg et stort gresskar som spiste det mellomste, som spiste det minste, sier han.

Innmaten i utskårne gresskar kan bli deilig mat. Nyberg fremhever imidlertid at du bør la det stå igjen minst 1,5 cm av fruktkjøttet for at gresskaret skal holde en ukes tid. Selv fjerner han ikke noe av fruktkjøttet, foruten kjerner og løse tråder.

Lakkerte gresskar

Men hvem har egentlig sagt at gresskar må skjæres ut? Blogger og Instagram-profil Tine Monsen (@tinemonsenno) har også produsert noen særegne gresskar. Ikke utskårne, men lakkerte, blir de til lekker bordpynt eller blikkfang på trappen. For noen år siden var hun midt oppi en oppussingsprosess av leiligheten og lot seg inspirere av tapeter og materialer. Resultatet ble himmelblålakkerte gresskar med gullspray, svarte, blanke med blader i lakkert sølv, gullfargede med glitter og andre farger med mønstre.

– Med spraymaling og maskeringsteip er det lett å lage mønster, tipser hun.

Kvistresten på alle gresskarene fikk et lag med gullspray. For å lage mønster brukte hun maskeringsteip, før hun sprayet over med valgfri farge.

I fjor laget hun borddekorasjoner av hvitlakkerte gresskar som hun puttet blomster oppi.

Før hun fikk barn, var ikke Monsen særlig opptatt av halloween.

– Men nå er det en spennende høytid å glede seg til, og det er gøy å lage til litt ekstra. Med barna som kommer på dørene, er det hyggelig å pynte med gresskar, og morsomt at de kommer til et hus der det skjer litt, synes hun.

– Kunst

Nyberg pleier å lage smilende munner på sine gresskar.

– Da virker de enda skumlere enn om munnen peker nedover, mener han.

På de mest tidkrevende har han brukt flere timer. Det finnes også stensiler du kan kjøpe og tegne etter, men det ble i overkant mye arbeid, er Nybergs erfaring.

– Da måtte jeg først skjære ut stensilene, så tegne opp og skjære ut gresskaret. Det var ikke verdt tiden, rett og slett, sier han.

For helt enkle utskjæringer tar han rundt 50 kroner, for de avanserte opp til 300.

– Det er jo kunst, så jeg kan ikke gi det bort, sier han.

Slik gjør du

Slik skjærer du ut et flott gresskar med taggete munn og arr på kinnet, som tygger på et minigresskar:

1) Start med å skjære av toppen, i en taggete linje. Husk å ha en skarp kniv (en carvingkniv kan fungere bra). Fjern løs innmat.

2) Øyne: Bruk en gråblyant (lett å pusse bort etterpå) og tegn på mønsteret du ønsker på gresskaret, og skjær ut. Øynene kan for eksempel lages som trekanter, firkanter, rundinger, stjerner eller halvmåner. Her har Nyberg valgt halvmåneøyne, men han lar det være igjen en runding øverst, inni øynene, som han ikke skjærer ut. For å få det lysere gresskarkjøttet til å synes, skjær med tapetkniv langs kanten av øyet, og på innsiden av skallet. Fjern skallbiten, og stikk fyrstikkhoder inn i øyeeplet.