– Målet er å slå seg sammen

Når de to nordligste fylkene finner hverandre, går det ikke upåaktet hen i organisasjonslivet. I går møtte representanter for styrene i Troms og Finnmark idrettskrets i Tromsø.

– Målet er å ha på plass en felles organisasjon innen 1.1.2020, opplyser lederne i de to idrettskretsene, May Bente Eriksen (Finnmark) og Knut Bjørklund (Troms) i en pressemelding.

Prosessen går nå videre i form av et fellesmøte for de to styrene i Lakselv i november, hvor også de ansatte i idrettskretsene deltar.

Samarbeid er ikke noe nytt for de to idrettskretsene.

– Vi har sammen med Nordland i snart 15 år hatt et samarbeid i idrettspoliske saker med årlige fellessamlinger. Idrettskretsene i nord har også et aktivt felles samarbeid gjennom Barentsidretten, hvor både Sverige, Finland og Russland deltar, opplyses det.

Idrettskretsene i Troms og Finnmark uttrykker i den forbindelse tilfredshet med at det i statsbudsjettet er økte midler til internasjonalt samarbeid.