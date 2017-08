– Har ikke råd til å risikere Altalaksen

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø har nylig gjestet Altaelva og er bekymret for ambisjonen om økt vekst i oppdrettsnæringa.

Hun mener Høyre og Frp presser på for blind vekst i oppdrettsnæringa og mest mulig fisk i merdene. Det kan ramme fjordene og villaksen.

– Oppdrettsnæringa sliter med rømming, lus og avfall som ikke håndteres og utgjør i dag en trussel både mot villaks og kystfiske. For at næringa skal ha ei framtid som ikke truer miljø og andre næringer, må det tas tydelige grep og stilles krav fra politisk hold, påpeker Bergstø.

Lukket anlegg

I valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var dette den viktigste saken for Alta SV. Bergstø er like kompromissløs i kravet om å ta i bruk ny teknologi.

– SV vil stille krav om lukka anlegg. Næringa må også satse mer på forskning og utvikling for å finne potensialet i dagens problemer. Om skiten fra anleggene samles opp og utnyttes, kan den gi grunnlag for eksempelvis bioenergi. Dette vil både løse et alvorlig problem og gi nye mulighete, mener Bergstø.

Ringvirkninger

Kun mener det må stilles krav til at oppdrettaktivitet gir lokale ringvirkninger.

– Oppdrettsnæringa legger beslag på enorme areal og er helt avhengig av god infrastruktur. Derfor mener SV at den også skal bidra med en ressursavgift for at noe av verdiene skal tilfalle lokalsamfunnet. SVs forslag til ressursavgift ville gitt Alta kommune 5,4 millioner i årlig inntekt, sier hun.

Hun er klar på at spesielt Altaelva må skjermes.

– Alta-samfunnet har ikke råd til å risikere villaksen for å tilfredsstille oppdrettsnæringa. Det er i så fall svært kortsiktige investeringer.

Fiskeridepartementet fastslo tirsdag at de vil skjerpe kampen mot laksesykdom

– Skal oppdrettsnæringen vokse, må vi ta sykdomsbekjempelse på alvor. Nå skjerper vi innsatsen mot smittespredning og gjør håndteringen av utbrudd mer effektiv, var beskjeden fra fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

En ny nasjonal forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas Disease (PD) er nå fastsatt. Den innebærer at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det enkelte endringer i transportforskriften. Dette gjøres for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.