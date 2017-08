– Oppdrettslaks større trussel en pukkellaks

Det har vært en eksplosjon av pukkellaks i Finnmark i sommer. Over 800 observasjoner i elevene i Finnmark er meldt inn bare de to siste ukene, og dette kan være farlig for andre fiskearter

– Stillehavslaksen kan spre sykdommer og ta over gyteplasser for både Atlanterhavslakslaks og ørret, noe som kan være skadelig for en allerede sårbar fiskebestand, forteller seniorforsker Peder Fiske, ved norsk institutt for naturforskning NINA

Forundret

Det er ikke noe umiddelbar fare for villaksen pr i dag, men er forskerne på NINA er forundret over pukkellaksens kjappe utspreding.– Vi er veldig overasket over at det er så store forekomster over så store områder som det er i år. Det har vi ikke sett før. Det kan være at det har vært særlig gode gyteforhold i fjor og at det er det vi ser resultatet av i år.

Oppdrettslaks er fremdeles den største trusselen til villaksen i følge Fiske

– I motsetting til oppdrettslaks kan ikke pukkellaksen formere seg med Atlanterhavslaks og på den måten ødelegge og svekke DNA til laksestammen slik oppdrettslaks kan gjøre. På den måten er oppdrettslaks farligere en pukkellaks. Men vi ønske å studere pukkelaksen videre for å finne ut om det følger med andre trusler mot villaksen ved at det blir fler og fler av denne laksearten i norske elver avslutter Fiske.