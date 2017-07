Krever betongdekke

Moloen på Storekorsnes er ødelagt og er foreløpig nødreparert. Samtidig er dekket på den gamle molodelen istand til kutte opp hardføre bildekk. Fiskerne må ut til kaikrana, enten nå de heiser fangst eller bruk om bord eller på land. Nylig var en varebil på Storekorsnes for å hente krabbe, men det gikk ikke helt greit. To oppskårne dekk var resultatet av det kaibesøket. Dette fordi Kystverket ikke har gjort noe med kaidekket på den fiskerikaia som staten har ansvaret for.

– Her skulle det ha vært lagt betongdekke, er den klare beskjeden fra sekretæren i Storekorsnes fiskarlag, Trond Einar Karlsen.

Han synes det som er gjort så langt er altfor dårlig.

Alta kommune har tidligere tatt opp saken med Kystverket. De har ikke vært tilgjengelig for kommentar.