Flere bobiler på veiene

Kristensen Fjeldstad sier at antall turister er om lag som i fjor på samme tid, men at typen framkomstmiddel har endret seg veldig.

– Vi ser en kraftig økning i antall bobiler. Økningen er betydelig bare fra i fjor til i år, sier medeieren, som dermed bekrefter den nasjonale salgstrenden hvor pila for bobiler lenge har pekt rett opp.

Tåler myggen

Det hun også har merket seg, er at tursitene med bobil- og campingvogn er godt forberedt på klimaet.

– Været hos oss kan være røft, likevel er turistene blide og hyggelige. De vet hva de kommer dit, når de reiser til Finnmark. Sol og mygg eller kaldt og surt, de er fornøyd uansett, sier Kristensen Fjeldstad. A propos mygg så betegner hun årets myggsesong som normal.

– Multa er det litt for tidlig å si noe om, men det stemmer at vi har mange aktive besøkende som drømmer om å fylle ei lita bøtte for å ha med seg videre på turen. Mange har også fiskestang, med seg, sier medeieren av Arctic Motell & Camping i Kautokeino.