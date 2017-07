Tidligere Alta IF-spiller på vei til Premier League

Mathias Normann er kalr for den nyopprykkede Premier League-klubben Brigthon, i følge Avisa Nordland. Hjemmesiden til Glimt skriver kun at klubben er enige med en utenlandsk klubb.

– Bodø/Glimt er enige med en utenlandsk klubb om betingelser for salg av Mathias Normann. Medisinsk test og personlige betingelser gjenstår.

Normann var i 2015 på utlån i Alta IF, og spilte totalt 17 kamper. Han imponerte stort og tok flere steg som fotballspiller under låneoppholdet, men slutten av oppholdet ble dessverre preget av skader.

– Normann er den mest spennende spilleren i Obos-ligaen, men han har slitt med skader og ikke vært så dominerende som jeg trodde han skulle være i år. Han har noen ferdigheter som er sjeldne i Norge, og derfor har han vært jaktet av noen av de beste klubbene i Norge. Jeg håpet at Rosenborg skulle signere ham, for han ville vært en strålende spiller på midtbane der, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til TV2 .

I Brighton blir han lagkamerat med norske Henrik Bjørdal, som forrige sesong var utlånt til IFK Goteborg. Også Vegard Forren var i Brighton forrige sesong, men slet med spilletiden og fikk ikke fornyet korttidskontrakten.

– Jeg frykter at han ikke går rett inn på laget når han går til Brighton og Premier League, for så god er han ikke, men han kan bli det. Han trenger tid for å ta nivået. Jeg er mer fan av spillere som går til klubber med gode sjanser for å få spilletid. Brighton kommer til å ha et sterkt lag og en god stall, så han blir nok ikke å finne i en startoppstilling, sier Mathisen videre.